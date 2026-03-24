Giá vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng được các thương hiệu bán ra ở mức 167,9 triệu đồng, tăng gần 2 triệu so với cuối ngày hôm qua.

Sáng 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 164,9 - 167,9 triệu đồng một lượng, tăng 1,9 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự.

Giá kim loại tăng trở lại sau khi biến động mạnh trong thời gian ngắn. Theo đó, trong ngày hôm qua, vàng miếng đã có thời điểm giảm 9 triệu, về 162 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, về cuối ngày, giá mặt hàng này đảo chiều tăng trở lại, lên ngưỡng 166 triệu đồng.

Mỗi lượng vàng nhẫn trơn cũng được SJC tăng 1,9 triệu đồng, lên 164,7 - 167,7 triệu đồng. PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI cùng mua bán mặt hàng này cao hơn SJC 200.000 đồng, quanh 164,9 - 167,9 triệu đồng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 165,5 - 168,5 triệu.

Vàng trong nước đi lên sau khi giá quốc tế phục hồi trong phiên tối hôm qua. Giá vàng thế giới giao ngay ngày 23/3 đã có lúc "thủng mốc" 4.200 USD. Tuy nhiên, về cuối phiên, kim loại quý này đã tăng trở lại, về 4.431 USD.

Sáng nay, giá quốc tế tiếp tục giảm hơn 56 USD, còn 4.321 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng một lượng, chênh 30 triệu so với trong nước. Đây là mức "vênh" rất cao của hai thị trường.

Thị trường vàng phục hồi sau cú lao dốc nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp cải thiện tâm lý của giới đầu tư. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy "tối hậu thư 48 giờ" với Iran khi đã có các cuộc đàm phán "hiệu quả" trong hai ngày qua.

Giá bạc thỏi, bạc miếng tiếp tục giảm 3,4%. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,49 - 2,57 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 66,5 - 68,6 triệu một kg. Ancarat mua bán bạc miếng quanh 2,55 -2,62 triệu đồng, còn tại DOJI là 2,50 - 2,59 triệu.

Trọng Hiếu