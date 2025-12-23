Giá vàng miếng lên 159 triệu đồng

Các thương hiệu đồng loạt bán ra vàng miếng ở mức 159 triệu đồng, theo đà tăng trên thị trường quốc tế.

Sáng 23/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng, lên 157 - 159 triệu đồng. Đây là mức cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay.

PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh mức tương tự. Có cùng mức bán ra với các đơn vị khác, nhưng chiều thu mua thương hiệu vàng miếng riêng Ngân hàng Á Châu (ACB) đắt hơn 500.000 đồng, tại 157,5 triệu một lượng.

Nhẫn tròn trơn cũng tăng giá. Mỗi lượng vàng loại này được SJC niêm yết tại 152,6 - 155,6 triệu đồng.

PNJ, Doji giao dịch cao hơn 900.000 đồng mỗi chiều mua bán so với SJC, lên quanh ngưỡng 153,5 - 156,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu báo giá loại vàng này ở mức 153,5 - 157,5 triệu.

Vàng trong nước đi lên cùng chiều với giá quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay hiện tăng gần 45 USD, lên 4.487 USD, cao nhất từ trước đến nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 142,8 triệu đồng, chênh hơn 16 triệu so với trong nước.

Giá vàng tăng khi nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm tới. Vàng không trả lãi cố định, vì thế sẽ hưởng lợi khi lãi suất thấp.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng lập kỷ lục. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,62 - 2,70 triệu đồng mỗi lượng, tăng 1% so với hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ nâng giá bạc miếng lên 2,61 - 2,68 triệu đồng.

Trọng Hiếu