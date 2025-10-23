Giá vàng miếng trong nước tăng gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng 900.000 đồng, sau hai phiên giảm sâu.

Chiều 23/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng 900.000 đồng so với hôm qua, niêm yết tại 147,5 - 149,5 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Giá vàng miếng tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu đồng một lượng so với mức đỉnh 154,6 triệu đồng thiết lập hôm 21/10.

Ngân hàng Á Châu (ACB) mua bán vàng miếng thương hiệu riêng tại 148 - 149,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng, thấp hơn mức 2 triệu đồng của SJC.

Với nhẫn trơn, SJC nâng giá mua bán 800.000 đồng, lên 146,2 - 148,7 triệu đồng một lượng. Mặt hàng này PNJ, Doji được giao dịch ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết nhẫn trơn cao nhất trong các thương hiệu, tại 150,5 - 153,5 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá trong nước đi lên theo đà điều chỉnh của vàng trên thị trường quốc tế . Lúc 15h (theo giờ Hà Nội), vàng thế giới giao ngay ở mức 4.111 USD một ounce, tăng 14 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 131 triệu đồng một lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp, do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với hai tập đoàn dầu mỏ của Nga và có khả năng áp thêm các hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc. Điều này làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước đi ngang. Phú Quý duy trì mỗi lượng bạc miếng ở 1,88 - 1,93 triệu, còn Công ty Sacombank-SBJ là 1,90 - 1,95 triệu.

Trọng Hiếu