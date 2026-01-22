Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng

Giá vàng miếng giảm 1,8 triệu đồng một lượng, sau khi lập kỷ lục 170 triệu hôm qua.

Sáng 22/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 166,7 - 168,7 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Vàng nhẫn trơn tại SJC hạ 1,3 triệu, về 164,6 - 167,1 triệu đồng một lượng. Mặt hàng này được Doji, PNJ giao dịch ở mức 164,5 - 167,5 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn tròn trơn quanh 166 - 169 triệu đồng một lượng.

Từ sáng sớm, người dân xếp hàng dài chờ mua vàng dưới thời tiết rét dưới 10 độ C. Đơn cử, tại cửa hàng của Phú Quý (đường Cầu Giấy, Hà Nội), cửa hàng này đã phát hết 150 số cho người dân mua vàng trước giờ mở cửa.

Lúc hơn 9h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy) cũng phát hết số phiếu bán vàng trong ngày, dù vẫn còn hàng dài người chờ xếp hàng.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy lúc 7h30 ngày 22/1. Ảnh: Ngọc Diễm

Vàng trong nước giảm theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới hạ hơn 48 USD, về 4.783 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 152 triệu đồng một lượng, chênh 16 triệu so với trong nước.

Thị trường hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo được khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland mà ông cảm thấy hài lòng. Ông Trump cũng rút lại cảnh báo áp thuế với 8 nước châu Âu.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm 3,3%. Mỗi lượng bạc được Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết ở 3,46 - 3,57 triệu, và Sacombank - SBJ là 3,53 - 3,62 triệu đồng.

Trọng Hiếu