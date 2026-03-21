Mỗi lượng vàng miếng giảm hơn 5 triệu đồng

Các thương hiệu giảm giá bán ra vàng miếng 5,1 triệu đồng hôm nay, còn 171 triệu đồng một lượng.

Sáng 21/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 168 - 171 triệu đồng, giảm 5,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Như vậy, trong tuần này, giá kim loại quý này đã giảm 12 triệu đồng, tương đương 6,5%. Nếu so với mức đỉnh, giá vàng miếng hiện thấp hơn 20 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm 5,1 triệu đồng, còn 167,7 - 170,7 triệu đồng một lượng. PNJ, DOJI cùng mua bán mặt hàng này cao hơn SJC 300.000 đồng, quanh 168 - 171 triệu đồng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Hải, Bảo Tín Minh Châu được giao dịch tại 169,1 - 172,1 triệu.

Vàng trong nước đi xuống sau khi giá trên thị trường quốc tế lao dốc. Chốt phiên giao dịch 20/3, mỗi ounce vàng giảm 157 USD (khoảng 3,4%), xuống 4.490 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 142,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh hơn 28 triệu đồng so với trong nước.

Giá kim loại quý này đi xuống do đồng USD mạnh lên khi thông tin Mỹ có thể triển khai thêm quân đội. Việc này làm dấy lên lo ngại giá dầu càng tăng cao, kéo theo lạm phát và lãi suất tăng. Vàng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập, cho biết thị trường vàng, bạc đặc biệt biến động trước khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước hôm nay cũng giảm 6%. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,54 - 2,62 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 67,9 - 70,08 triệu một kg. Ancarat, DOJI cùng mua bán bạc miếng quanh 2,55 -2,62 triệu đồng một lượng.

