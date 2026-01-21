Giá vàng miếng lên 170 triệu đồng một lượng

Giá vàng trong nước tăng thêm khoảng 4 triệu đồng một lượng so với hôm qua theo đà tăng trên thế giới, trong đó vàng miếng lên mức 170 triệu.

Lúc 10h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 168 - 170 triệu đồng, cao hơn 3,9 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Đây là mức giá cao nhất mà kim loại quý này đạt được từ trước đến nay. Tính từ đầu năm, giá vàng miếng đã tăng 11,2%.

Nhẫn trơn cũng đạt mức kỷ lục giá mới. SJC niêm yết mặt hàng này tại 165,1 - 167,1 triệu đồng, tăng 4,1 triệu so với hôm qua. Vàng nhẫn tại Doji, PNJ đang giao dịch tại 164,2 - 167,2 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn tròn trơn quanh 166,2 - 169,2 triệu đồng một lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thông báo hết nhẫn tròn trơn, chỉ còn trang sức. Tại Phú Quý, khách mua số lượng lớn chỉ được nhận ngay 2 chỉ, phần còn lại họ phải lấy sau theo giấy hẹn.

Vàng trong nước đi lên theo đà tăng giá trên thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay đã tăng gần 80 USD, đạt 4.842 USD, cao kỷ lục. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 154 triệu đồng một lượng, chênh 16 triệu đồng so với trong nước. Căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục kéo nhu cầu trú ẩn lên cao, khiến giá vàng tăng.

Căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục kéo nhu cầu trú ẩn lên cao. Nhà đầu tư lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế các nước châu Âu quanh vấn đề Greenland.

Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho rằng giá vàng tăng vọt khi nhà đầu tư phòng trừ rủi ro chính trị. Đồng đôla yếu càng củng cố diễn biến của kim loại quý, khi niềm tin vào tài sản Mỹ dường như đang lung lay.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước lại quay đầu giảm 1%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này ở 3,54 - 3,65 triệu. Sacombank - SBJ mua bán mặt hàng này quanh 3,56 - 3,65 triệu.

Trọng Hiếu