Giá vàng thế giới lên cao nhất 4 tháng

Giá vàng thế giới đạt 3.477 USD một ounce, cao nhất từ cuối tháng 4, do đồng USD yếu đi và kỳ vọng hạ lãi suất của Fed.

Chốt phiên giao dịch 1/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 31 USD, tương đương 0,9% lên 3.477 USD một ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý kể từ tháng cuối tháng 4.

Giá vàng thế giới tăng cao trong phiên 1/9. Đồ thị: Kitco

Giá vàng đi lên do nhà đầu tư kỳ vọng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 và đồng USD yếu đi. Theo đó, Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh - ở mức 97,7 điểm, thấp nhất kể từ 28/7. Việc này giúp vàng được định giá bằng USD rẻ hơn với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 2,6% lên 40,7 USD một ouce, cao nhất từ tháng 9/2011.

"Vàng, đặc biệt là bạc, tiếp nối đà tăng mạnh từ phiên cuối tuần trước, nhờ lạm phát tại Mỹ neo cao, niềm tin tiêu dùng suy yếu, kỳ vọng hạ lãi suất cùng lo ngại về tính độc lập của Fed", ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, nhận định.

Theo số liệu công bố tuần trước, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự báo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tuần trước, bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, nhắc lại quan điểm ủng hộ việc hạ lãi suất, do rủi ro với thị trường lao động. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

"Thị trường đang dõi theo báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào thứ Sáu, kỳ vọng số liệu này sẽ tạo điều kiện để Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9, qua đó hỗ trợ nhu cầu đầu tư", chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Trọng Hiếu (theo Reuters, Kitco)