Giá vàng miếng về dưới 170 triệu đồng một lượng

Các thương hiệu tiếp tục hạ giá vàng miếng thêm 3,4 triệu đồng, về dưới 170 triệu một lượng, theo đà đi xuống trên thế giới.

Mở đầu phiên giao dịch sáng 31/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 164 - 167 triệu đồng một lượng, giảm 5 triệu so với cuối tuần trước. Lúc 9h, giá kim loại quý được SJC tăng 1,1 triệu đồng ở hai chiều mua - bán, lên 165,6 - 168,6 triệu đồng một lượng.

Sau hai nhịp điều chỉnh trong buổi sáng, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm 3,4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Tổng cộng, vàng miếng hạ 22,7 triệu đồng từ mức đỉnh 191,3 triệu thiết lập hôm 29/1.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm 2,9 triệu đồng mỗi lượng, về 165,1 - 168,1 triệu đồng một lượng. PNJ mua bán mặt hàng này tại 164,9 - 168,1 triệu. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 167 - 170 triệu.

Vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm giá trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục giảm hơn 162 USD mỗi ounce, về 4.729 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 150 triệu đồng một lượng, chênh 18 triệu so với trong nước.

Giới phân tích cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến các kim loại quý bị bán tháo. Đồng USD ổn định trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang là một nguyên nhân. Cùng với đó, hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá lập đỉnh và các rủi ro địa chính trị lắng xuống.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm gần 3%. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 3,09 - 3,19 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo kg, bạc miếng ở thương hiệu này đã giảm 36 triệu đồng từ đỉnh.

Ancarat mua bán mặt hàng này quanh 3,12 - 3,21 triệu, còn Công ty Sacombank - SBJ giao dịch tại 3,35 - 3,46 triệu.

Trọng Hiếu