Vàng miếng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng

Các thương hiệu giảm giá bán vàng miếng 1,2 triệu đồng, về dưới 150 triệu mỗi lượng.

Sáng 18/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 147,8 - 149,8 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng một lượng.

Doji, PNJ cũng báo giá kim loại quý này tương tự SJC. Bảo Tín Minh Châu bán ra mặt hàng này ngang với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 500.000 đồng, ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm mức tương tự vàng miếng, về 145,3 - 147,8 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji cùng mua bán mặt hàng này ở 146 - 149 triệu. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng nhẫn cao nhất trong các thương hiệu, tại 146,8 - 149,8 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước điều chỉnh theo đà đi xuống của giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Sáng nay, vàng thế giới giao ngay hạ 29,8 USD về 4.014 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương hơn 127,7 triệu đồng, chênh 22 triệu đồng so với trong nước.

Kim loại quý chịu sức ép từ từ việc đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tháng tới ngày một mong manh. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện ở mức 99,5 điểm, tăng hơn 1% trong một tháng qua.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng giảm. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 1,90 - 1,96 triệu đồng một lượng, hạ 1,5% so với hôm qua. Công ty Sacombank-SBJ niêm yết bạc miếng ở 1,90 - 1,95 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, tỷ giá VND/USD có xu hướng đi lên. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.138 - 26.388 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.168 - 26.388 đồng.

Trọng Hiếu