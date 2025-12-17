Giá vàng miếng tăng trở lại

Giá vàng miếng được các thương hiệu tăng 600.000 đồng một lượng, sau khi giảm hôm qua.

Sáng 17/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 154,2 - 156,2 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá mặt hàng này tương tự SJC. Trong khi đó, ngân hàng Á Châu (ACB) mua bán vàng thương hiệu riêng quanh 154,7 - 156,2 triệu.

Nhẫn tròn trơn có cùng mức tăng với vàng miếng. Mỗi lượng vàng loại này được SJC báo giá 150,3 - 153,3 triệu đồng.

PNJ, Doji giao dịch cao hơn 700.000 đồng mỗi chiều mua bán so với SJC, tại 151 - 154 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu báo giá nhẫn tròn trơn ở mức 152,2 - 155,2 triệu.

Vàng trong nước đi lên cùng chiều với giá quốc tế. Sáng nay, mỗi ounce vàng giao ngay hiện tăng hơn 17 USD, lên 4.320 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 137,5 triệu đồng, chênh gần 20 triệu so với trong nước.

Kinh tế Mỹ tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất 4 năm, lên 4,6%. Số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm tiếp lãi suất và giúp nhà đầu tư tăng tâm lý muốn nắm giữ kim loại quý.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,47 - 2,54 triệu đồng một lượng, tăng 4% so với hôm qua. Sacombank - SBJ mua bán tại 2,46 - 2,32 triệu.

