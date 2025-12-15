Giá vàng miếng lên gần 157 triệu đồng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng ở mức 156,8 triệu đồng mỗi lượng, điều chỉnh theo giá quốc tế.

Sáng 15/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 154,8 - 156,8 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Đây là mức cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá mặt hàng này tương tự SJC. Ngân hàng Á Châu (ACB) mua bán vàng miếng thương hiệu riêng quanh 155,3 - 156,8 triệu.

SJC cũng nâng giá mỗi lượng vàng 400.000 đồng, lên 151,2 - 154 triệu đồng. PNJ, Doji báo giá mặt hàng này ở 151,5 - 154,5 triệu. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, quanh 152,5 - 155,5 triệu.

Vàng trong nước tăng theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay hiện tăng gần 30 USD, lên 4,328 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 137,7 triệu đồng, chênh gần 20 triệu đồng so với trong nước.

Các chuyên gia nhận định giá vàng trên thị trường quốc tế tuần này tiếp tục đi lên nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chi khoảng 40 tỷ USD để mua trái phiếu kho bạc mỗi tháng. Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, đây là yếu tố tích cực tác động lên giá kim loại quý.

Bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng trở lại, lên gần 2,46 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,36 - 2,43 triệu đồng một lượng, tăng 1,3% so với cuối tuần trước. Sacombank - SBJ mua bán tại 2,33 - 2,38 triệu đồng.

Trọng Hiếu