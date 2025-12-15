Giá vàng có thể tiếp tục tăng tuần này

Thị trường vàng có thể tiếp tục đi lên nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại mua vào trái phiếu kho bạc quy mô lớn, theo các chuyên gia.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, vàng thế giới giao ngay đạt mốc 4.298 USD một ounce, tăng khoảng 100 USD sau một tuần. Thị trường đi lên nhờ cú hích từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%, xuống 3,5-3,75%.

Tuần này, theo khảo sát mới nhất từ Kitco, trong 13 nhà phân tích, chỉ 2 người tin rằng vàng có khả năng đi ngang. Số còn lại, tương đương 85% chuyên gia, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên.

Cuộc thăm dò trực tuyến 237 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy 71% số người tham gia dự đoán giá vàng sẽ diễn biến tích cực. Trong khi đó, 11% nhà đầu tư có tâm lý bi quan, số còn lại có quan điểm trung lập.

Những thỏi vàng một kg tại nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus ở Mendrisio, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

"Giá vàng sẽ tăng tuần này", ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định. Theo ông, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại mua vào trái phiếu kho bạc quy mô lớn là yếu tố tích cực đối với vàng.

Bắt đầu từ ngày 12/12, Fed sẽ chi khoảng 40 tỷ USD để mua trái phiếu kho bạc mỗi tháng. Động thái này có khả năng làm giảm áp lực tăng lãi suất vay mượn trên thị trường repo qua đêm (cho vay ngắn hạn) của Mỹ.

Đồng quan điểm, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nói vàng đã bứt phá khỏi một mô hình bull pennant (giá tăng trong thời gian ngắn). Ngưỡng cản duy nhất còn lại là đỉnh cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đó, vì vậy chuyên gia này cho rằng không có lý do gì để có quan điểm bi quan lúc này.

"Tôi nghĩ vàng đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng giá đến năm 2026 và giữ quan điểm lạc quan cho đến khi có bằng chứng cho thấy lạm phát có thể khiến Fed phải chùn bước", ông James Stanley nhận định.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, phân tích việc Fed mua tín phiếu Kho bạc có thể đã khuyến khích lực mua mới nhiều hơn so với động thái cắt giảm lãi suất. Ông cũng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất và Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Tuy nhiên, theo ông, thị trường đã hấp thụ rất nhiều thông tin, và một giai đoạn tích lũy, điều chỉnh của đồng USD, đi kèm với lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, có thể khiến giá vàng chững lại trước ngưỡng đỉnh gần đây quanh 4.380 USD.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, nhưng giá lên đang tiến gần đến hồi kết.

Chuyên gia này lấy dẫn chứng từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), lần đầu tiên trong 50 năm, vàng và các chỉ số chứng khoán Mỹ lại đồng thời tăng. "Đà tăng này mang tính đầu cơ và cho thấy dấu hiệu của một bong bóng", ông Kuptsikevich nói.

Ông phân tích thêm tuần này có thể khởi đầu bằng một đợt giá tăng nhanh do nhà đầu tư bán khống đối với vàng và các kim loại khác, nhưng sẽ theo dõi sát những diễn biến sau đó. Vàng đang trong trạng thái quá nóng và tiến gần đến điểm kết thúc của thị trường giá lên, theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro.

Trọng Hiếu