Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng

Sau một ngày giảm, các thương hiệu nâng giá vàng miếng lên hơn 180 triệu đồng sáng nay, theo đà tăng của thế giới.

Sáng 14/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 178 - 181 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, giá kim loại quý này đã cao hơn 18,4% so với đầu năm.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Vàng nhẫn cũng được SJC tăng 2 triệu đồng, lên 177,5 - 180,5 triệu đồng. PNJ cũng mua bán mặt hàng này ở mức giá tương tự SJC, trong khi nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 178 - 181 triệu.

Vàng trong nước đi lên theo đà tăng giá trên thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 13/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 120 USD lên 5.041 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 159 triệu đồng một lượng, chênh 22 triệu so với trong nước.

Giá bạc miếng kết phiên hôm qua cũng tăng 3%, lên 77,3 USD mỗi ounce. Ông Tai Wong, nhà phân tích kim loại quý độc lập tại Mỹ, cho biết thị trường vàng, bạc, đi lên nhờ số liệu lạm phát Mỹ tháng 1. "Báo cáo này đã xóa tan lo ngại trước đó về triển vọng giá sau số liệu lao động Mỹ", ông Tai Wong nói.

Các thương hiệu bán bạc miếng, bạc thỏi trong nước như Phú Quý, Sacombank - SBJ không điều chỉnh giá do đã bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán.

Trọng Hiếu