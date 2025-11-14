Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng

Sáng nay, các thương hiệu giảm giá bán ra vàng miếng 800.000 đồng, sau khi tăng 3 triệu đồng hôm qua.

Lúc 10h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 151,7 - 153,7 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Doji, PNJ cũng báo giá kim loại quý tương tự SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra mặt hàng này ngang với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 500.000 đồng, ở mức 152,2 - 153,7 triệu đồng.

Chênh lệch giữa chiều mua - bán loại vàng này vẫn được các doanh nghiệp duy trì mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Với nhẫn trơn, SJC hạ 1 triệu đồng so với hôm qua, còn 149,2 - 151,7 triệu. PNJ, Doji cùng mua bán mặt hàng này ở 149,8 - 152,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng nhẫn cao nhất trong các thương hiệu, tại 150,9 - 153,9 triệu một lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước biến động theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, vàng thế giới giao ngay giảm hơn 23 USD về 4.170 USD một ounce. Tuy nhiên, sáng nay, mặt hàng này tăng hơn 32 USD lên 4.202 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới tương đương 133,6 triệu đồng, chênh hơn 21 triệu so với trong nước.

Bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng giá. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,04 - 2,1 triệu đồng một lượng, tăng 0,7% so với hôm qua và đi lên gần 10% sau một tuần. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 2,01 - 2,06 triệu đồng.

Trọng Hiếu