Gần 163 triệu đồng một lượng vàng miếng

Các thương hiệu nâng giá bán ra vàng miếng lên 162,9 triệu đồng, theo đà tăng trên thế giới.

Sáng 14/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) báo giá vàng miếng đắt thêm 900.000 đồng so với hôm qua, lên 160,9 - 162,9 triệu đồng một lượng. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Đây là mức cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay.

Nhẫn tròn trơn cũng có mức tăng tương tự, lên sát 160 triệu đồng một lượng. Tại SJC, loại vàng này quanh 157,4 - 159,9 triệu. PNJ, Doji giao dịch vàng nhẫn trơn dao động 157 - 160 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu là 159 - 162,9 triệu đồng một lượng - cao nhất trong các thương hiệu.

Vàng trong nước tăng theo giá quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay hiện là 4.620 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 147 triệu đồng một lượng, chênh gần 17 triệu so với trong nước.

Thị trường tích cực khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ khả quan, khiến nhà đầu tư kỳ vọng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích lần lượt 0,3% và 2,7%.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng 5%. Mỗi lượng bạc được Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết ở 3,37 - 3,48 triệu, và Sacombank - SBJ là 3,38 - 3,47 triệu đồng.

Trọng Hiếu