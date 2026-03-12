Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu giảm giá bán ra vàng miếng 900.000 đồng, theo đà đi xuống trên thế giới.

Trong khoảng một tiếng sau thời điểm mở cửa sáng 12/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ba lần hạ giá vàng. Doanh nghiệp này hiện niêm yết mỗi lượng vàng miếng tại 183,3 - 186,3 triệu đồng, giảm hơn 900.000 đồng so với hôm qua.

Có thời điểm trong phiên, kim loại quý xuống 182,8 - 185,8 triệu đồng một lượng, nhưng sau đó tăng trở lại. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Vàng nhẫn trơn cũng được SJC giảm 1,4 triệu đồng, về còn 182,5 - 185,5 triệu một lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mua bán mặt hàng này cao hơn 300.000 đồng so với SJC, quanh 182,8 - 185,8 triệu đồng.

Hiện các thương hiệu lớn trong nước quay trở lại tình trạng bán hạn chế lượng vàng nhẫn, miếng trong ngày. Với bạc miếng, người dân thường phải xếp hàng từ sớm và nhận giấy hẹn giao hàng sau vài tháng.

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá trên thị trường quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay hạ hơn 15 USD, về 5.175 USD. Hôm nay, kim loại quý tiếp tục hạ thêm 5 USD, còn 5.170 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương hơn 164 triệu đồng mỗi lượng, chênh khoảng 22 triệu so với trong nước.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đồng USD mạnh lên và lạm phát Mỹ dai dẳng làm dấy lên lo ngại lãi suất tiếp tục neo cao. DXY - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - tăng 0,4% khiến hàng hóa được mua bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, ông Peter Grant cho biết thị trường vàng đang trong trạng thái giằng co giữa việc trú ẩn an toàn và những lo ngại về việc lãi suất cao kéo dài. Các dữ liệu kinh tế cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 2, phù hợp với dự báo của chuyên gia và cao hơn tháng 1.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm nhẹ 1,7% so với hôm qua. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết bạc tại 3,17 - 3,27 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 84,7 - 87,3 triệu một kg. Ancarat mua bán bạc miếng quanh 3,17 - 3,27 triệu đồng một lượng, còn tại DOJI là 3,15 - 3,29 triệu.

Trọng Hiếu