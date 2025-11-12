Giá vàng miếng giảm nửa triệu đồng

Các thương hiệu hạ giá bán ra vàng miếng 500.000 đồng, về còn 151,5 triệu đồng một lượng, theo đà điều chỉnh của thế giới.

Lúc 11h ngày 12/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 149,5 - 151,5 triệu đồng một lượng, hạ nửa triệu so với hôm qua. PNJ, Doji cũng báo giá mặt hàng này ở mức tương tự SJC.

Bảo Tín Minh Châu duy trì chiều bán ra cùng các doanh nghiệp khác, nhưng thu mua cao hơn 500.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, ngân hàng Á Châu (ACB) mua bán loại vàng này thương hiệu riêng tại 150,5 - 152 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Với vàng nhẫn, SJC cũng hạ 500.000 đồng, còn 146,8 - 149,3 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji đồng loạt bán ra nhẫn trơn trên 151 triệu mỗi lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là thương hiệu niêm yết mặt loại vàng này cao nhất, tại 148,8 - 151,8 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước giảm theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trưa nay, vàng thế giới giao ngay giảm gần 18 USD, về 4.108 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới tương đương 130,6 triệu đồng, chênh gần 21 triệu so với trong nước.

Giá bạc miếng, bạc thỏi vẫn giữ nguyên so với hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 1,95 - 2,02 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với ngày 11/11, nhưng tăng gần 8% sau một tuần. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 1,95 - 1,99 triệu đồng.

Trong khi đó, các ngân hàng sáng nay nâng giá USD thêm 12 đồng so với hôm qua, lên vùng 26.385 đồng. Vietcombank mua bán USD tại 26.095 - 26.385 đồng, BIDV niêm yết tỷ giá 26.120 - 26.383 đồng một USD.

Trọng Hiếu