Vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng một lượng

Các thương hiệu trong nước bán ra vàng miếng ở mức 162 triệu đồng một lượng, theo đà tăng giá trên thế giới.

Sáng 10/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 160 - 162 triệu đồng một lượng, tăng 2,1 triệu so với cuối tuần trước. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 2,2 triệu đồng, lên 156,5 - 159 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji giao dịch mặt hàng này quanh 156 - 159 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu là 158,7 - 161,7 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước tăng theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay hiện tăng hơn 57 USD lên 4.566 USD một ounce, vượt mức đỉnh đạt được hồi giữa tháng 12. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 145,2 triệu đồng một lượng, chênh gần 17 triệu so với trong nước.

Thị trường đi lên sau dữ liệu việc làm của Mỹ không mấy khả quan. Theo số liệu báo cáo việc làm tháng 12 của Bộ Lao động Mỹ, tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 50.000 việc làm mới. Ngoài ra, vàng trở nên hấp dẫn khi căng thẳng địa chính trị leo thang trên toàn cầu, nhà đầu tư tìm đến các công cụ trú ẩn.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước hôm nay cũng tăng gần 4%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,11 - 3,21 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank - SBJ giao dịch quanh 3,12 - 3,21 triệu.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 12/2025, 9 ngân hàng, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Cơ quan này đang cùng các bộ, ngành xem xét việc cấp phép. Doanh nghiệp, ngân hàng muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng cần đạt điều kiện về vốn, tương ứng 1.000 tỷ và 50.000 tỷ đồng. Ngoài ra, họ cần đảm bảo không trong diện bị xử phạt của cơ quan quản lý.

Trọng Hiếu