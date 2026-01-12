Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng tuần này

Những bất ổn về địa chính trị, lãi suất thấp, các ngân hàng trung ương liên tục mua vào là những nguyên nhân giúp giá vàng có thể tăng tiếp tuần này, theo chuyên gia.

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco, trong 16 nhà phân tích, chỉ một người dự báo giá vàng giảm, 14 chuyên gia tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên. Chuyên gia cuối cùng nhận định vàng sẽ trong trạng thái tích lũy.

Cuộc thăm dò trực tuyến với 268 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy 69% số người tham gia dự đoán giá vàng diễn biến tích cực. 16% nhà đầu tư có tâm lý bi quan, số còn lại có quan điểm trung lập.

Những thỏi vàng một kg tại nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus ở Mendrisio, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng mốc 4.500 USD có thể là rào cản đối với bên mua. Tuy nhiên, hiện nay nhóm này vẫn liên tục mua vào, hỗ trợ các nhịp điều chỉnh. "Vì vậy, tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy đà tăng hiện tại đã kết thúc", ông James Stanley nói.

Đồng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, phân tích các nền tảng cơ bản của thị trường không thay đổi dù đã bước sang năm 2026. Việc nhiều Ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang mua vàng, cùng căng thẳng tại Ukraine, Gaza, Venezuela và lãi suất vẫn thấp... khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

"Vàng đang cho thấy tín hiệu tích cực", ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định. Chuyên gia này cho biết mức đỉnh kỷ lục của kim loại quý này thiết lập ngày 26/12 năm ngoái chỉ thấp hơn một chút so với mốc 4.550 USD. Đây sẽ là ngưỡng cản gần nhất đối với vàng, sau khi vùng hỗ trợ quanh 4.400 USD được giữ vững trong tuần trước.

Ngoài ra, ông Marc Chandler còn nói biến động địa chính trị, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân vẫn là những động lực chính cho giá vàng.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán sau khi thị trường đóng cửa phiên 8/1. Nhóm chuyên gia này cho rằng nhiều nhà đầu tư đã ghi nhận lợi nhuận trong vài tháng qua, nhưng mối lo về một đợt chốt lời ngắn hạn đang gia tăng, có thể kéo giá giảm trong thời gian tới.

Về dài hạn, CPM Group chia sẻ từ cuối tháng 1 và trong phần còn lại của quý I, giá có xu hướng tăng cao hơn, do các rủi ro chính trị và kinh tế vẫn chưa được giải quyết.

Trọng Hiếu (theo Kitco)