Giá vàng miếng trong nước xuống dưới 124 triệu đồng

Các công ty đồng loạt giảm giá vàng miếng trong nước nửa triệu đồng, còn 123,9 triệu đồng một lượng, sau hai ngày ở mức đỉnh lịch sử.

Ngày 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã hạ giá vàng miếng 500.000 đồng so với cuối tuần trước, còn 122,7 - 123,9 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán kim loại quý này là 1,2 triệu đồng. PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng các ngân hàng quốc doanh cũng niêm yết mặt hàng này ở mức giá tương tự.

Cùng thời điểm, nhẫn trơn cũng được SJC giảm 400.000 đồng một lượng, còn 116,9 - 119,4 triệu đồng. PNJ mua bán vàng nhẫn tại 117,5 - 119,5 triệu đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết mặt hàng này tại 117,3 - 120,3 triệu một lượng.

Trước đó, ngày 8/8, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn cùng lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 124,4 và 119,8 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo thị trường quốc tế. Trên thế giới, mỗi ounce vàng sáng nay giao dịch tại 3.374 USD, hạ hơn 24 USD so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,4 triệu mỗi lượng (chưa thuế, phí), thấp hơn khoảng 16 triệu đồng so với trong nước.

Tuần này, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng. Ông James Stanley - chiến lược gia thị trường tại Forex.com, lạc quan với giá vàng, tương tự các khảo sát trước đó. "Tôi không thấy có lý do nào để thay đổi. Giá từng lên 3.435 USD trong tháng 5, 6 và 7. Nhịp điều chỉnh sau đó đều nhỏ, đồng nghĩa lực mua vẫn lớn và có thể tạo ra bứt phá", ông nói, đồng thời chỉ ra ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 3.350 USD một ounce.

Ngược lại, ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - cảnh báo không nên quá tin tưởng vào khả năng giá tăng vọt trong tương lai. "Vàng đã mắc kẹt trong vùng giá hiện tại kể từ tháng 4 và cần bứt phá lên trên 3.450 USD thì mới thay đổi được", ông lý giải.

Ngày 31/7, nguồn tin của Financial Times cho biết Mỹ có thể sẽ áp thuế lên các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nhập khẩu vào nước này. Trước đó, mặt hàng này đi vào Mỹ gần như không chịu thuế.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.231 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.970 - 26.492 đồng.

Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 26.010 - 26.400 đồng. Còn tại BIDV, giá USD sáng nay đạt 26.006 - 26.345 đồng. Như vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện tăng hơn 3,3% so với hồi đầu năm.

Trọng Hiếu