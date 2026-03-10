Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá mua bán vàng miếng thêm 2 triệu đồng, theo đà đi lên trên thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182,5 - 185,5 triệu đồng, tăng 1,4 triệu mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương ứng.

Lúc 9h30, giá tăng thêm 600.000 đồng mỗi chiều mua - bán, lên 183,1 - 186,1 triệu đồng một lượng. Sau hai nhịp điều chỉnh, mỗi lượng vàng miếng đắt hơn 2 triệu đồng so với hôm qua.

Nhẫn trơn cũng được các doanh nghiệp tăng tương tự vàng miếng. SJC hiện giao dịch loại vàng này tại 182,8 - 185,8 triệu mỗi lượng. PNJ mua bán mặt hàng này quanh 182,5 - 185,5 triệu đồng.

Chiều mua - bán nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn các thương hiệu khác 800.000 một lượng, tại 183,3 - 186,3 triệu.

Hiện các thương hiệu lớn trong nước quay trở lại tình trạng bán hạn chế lượng vàng nhẫn, miếng trong ngày. Với bạc miếng, người dân thường phải xếp hàng từ sớm và nhận giấy hẹn giao hàng sau vài tháng.

Vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá quốc tế, hiện mỗi ounce tăng 31 USD, lên 5.171 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương hơn 164 triệu đồng mỗi lượng, chênh khoảng 22 triệu so với trong nước.

Giới phân tích cho rằng vàng vẫn có thể chứng kiến các nhịp điều chỉnh trong bối cảnh xung đột Trung Đông chưa chấm dứt. Về trung hạn, theo Chứng khoán VNDirect, kim loại quý còn được hỗ trợ bởi xu hướng giảm phụ thuộc vào USD và động thái đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là khối BRICS. Thêm vào đó, thâm hụt ngân sách và nợ công khổng lồ của Mỹ cũng là trợ lực đẩy giá kim loại quý này tiếp tục đi lên.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng tăng 7% so với hôm qua. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết bạc tại 3,34 - 3,45 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 89,3 - 92 triệu một kg. Ancarat mua bán bạc miếng quanh 3,33 - 3,43 triệu đồng một lượng, còn tại DOJI là 3,36 - 3,47 triệu.

Trọng Hiếu