Giá vàng miếng lên 181 triệu đồng

Hôm nay, các thương hiệu bán ra vàng miếng ở mức 181 triệu đồng, cao hơn thế giới 23 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 178 - 181 triệu đồng, tăng gần 600.000 đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Nhẫn trơn cũng có mức điều chỉnh tương tự vàng miếng, lên 177,5 - 180,5 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết vàng nhẫn ở mức giá tương tự SJC.

Vàng trong nước tăng dù giá trên thị trường quốc tế giảm. Tính đến 10h sáng nay (theo giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay giảm 34 USD về 5.023 USD mỗi ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 158 triệu đồng một lượng, "vênh" 23 triệu đồng so với trong nước. Mức chênh này cao hơn so với trước đây, chỉ khoảng 15-18 triệu.

Từ ngày 9/2, theo Nghị định 340, cá nhân có thể bị phạt 300-400 triệu đồng nếu sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu nguyên liệu vàng nhưng không có giấy phép. Ngoài ra, toàn bộ số vàng đang trong quá trình giao dịch sai quy định cũng bị thu giữ. Mức phạt tiền dành cho tổ chức với lỗi tương tự sẽ gấp đôi với cá nhân.

Trường hợp người dân mua vàng của các đơn vị có giấy phép kinh doanh nhưng mất hóa đơn, việc giao dịch của họ sau này không bị coi là sai quy định, không bị xử phạt.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng 2%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,02 - 3,11 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra kg, giá bạc miếng là 80,5 - 83 triệu. Ancarat cũng giao dịch bạc miếng tương tự Phú Quý, còn tại Sacombank - SBJ là 3,33 - 3,44 triệu.

Trọng Hiếu