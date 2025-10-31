Vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng ở 148,9 triệu đồng, chênh lệch chiều mua và bán khoảng 2 triệu mỗi lượng.

Sáng 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 146,9 - 148,9 triệu đồng một lượng, tăng 1,2 triệu so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng báo mặt hàng này ở mức tương tự. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 1,1 triệu đồng, lên 144,7 - 147,2 triệu một lượng. PNJ, Doji niêm yết tại 145,8 - 148,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu vẫn là đơn vị bán ra mặt hàng này cao nhất, ở mức 149,5 triệu đồng một lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Vàng trong nước đi lên theo diễn biến của giá thế giới. Chốt phiên giao dịch 30/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD lên 4.023 USD. Sáng nay, mặt hàng này giảm 0,24% về 4.016 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 127,5 triệu đồng, chênh 21,4 triệu so với trong nước. Giá kim loại quý tăng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%. Nhà đầu tư cũng thận trọng về nguy cơ bất ổn sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại phiên họp Quốc hội sáng 30/10, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết biến động thị trường vàng trong nước thời gian qua do tác động từ tình hình địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại của các quốc gia lớn không nhất quán. Ngoài ra, tâm lý người dân cũng là yếu tố ảnh hưởng tới thị trường.

Để ổn định thị trường vàng, cơ quan quản lý đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra và xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ ngày 10/10. Khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. "Mô hình này sẽ minh bạch hóa giao dịch, và hy vọng chúng ta kiểm soát được thị trường", Phó thủ tướng nói.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cùng đi lên. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 1,88 - 1,94 triệu đồng một lượng, tăng 1% so với hôm qua. Bạc miếng tại Công ty Sacombank-SBJ mua bán quanh 1,88 - 1,92 triệu đồng.

Trọng Hiếu