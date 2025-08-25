Giá vàng miếng trong nước lên sát 127 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng tăng 300.000 đồng lên 126,9 triệu đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, chênh lệch với giá thế giới càng nới rộng.

Sáng 25/8, các thương hiệu tiếp tục nâng giá vàng miếng sau khi đã tăng 2,1 triệu đồng tuần trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết kim loại quý này tại 125,9 - 126,9 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay, đắt hơn cuối tuần trước 300.000 đồng một lượng.

PNJ, DOJI, Báo Tín Minh Châu cùng các ngân hàng quốc doanh nâng giá vàng miếng tương tự SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1 triệu đồng một lượng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng giá mua bán thêm 300.000 đồng một lượng, niêm yết tại 118,8 - 121,3 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai chiều là 2,5 triệu đồng.

PNJ, DOJI cùng niêm yết loại vàng này ở 118,8 - 121,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu mua bán vàng nhẫn cao hơn cả 3 thương hiệu trên, niêm yết tại 119 - 122 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhưng trên thị trường quốc tế lại giảm. Trong sáng nay, giá vàng thế giới đạt 3.360 USD một ounce, giảm hơn 9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá kim loại quý này tương đương 107,2 triệu đồng mỗi lượng, thấp gần 19,7 triệu đồng so với trong nước.

Tuần này, 13 nhà phân tích thị trường Wall Street đã tham gia vào cuộc khảo sát vàng của Kitco và không có dự đoán giảm giá nào được đưa ra. Trong số những người tham gia, tám nhà phân tích lạc quan về vàng cho tuần tới. Số còn lại nêu quan điểm trung lập.

Luận điểm chính của nhóm lạc quan là nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell. Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng sau một mùa hè không quá biến động của thị trường vàng, Fed sẽ giúp mở rộng cửa sáng bằng việc cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm.

Theo đó, đồng đôla Mỹ sẽ yếu đi, tạo môi trường tích cực đối với vàng. Trong ngắn hạn, Hansen nói rằng giá kim loại quý có thể tăng trên 3.450 USD một ounce trước khi các nhà đầu tư có thể bắt gặp lại mức cao kỷ lục của tháng 4 trên 3.500 USD.

Trọng Hiếu