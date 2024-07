Vàng miếng lên 80 triệu đồng mỗi lượng

Sau 1,5 tháng bất động, giá vàng miếng hôm nay thêm hơn 3 triệu lên 80 triệu đồng một lượng, khi giá thế giới gần đây tăng vọt.

Sáng nay (18/7), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng thêm 2,5 triệu ở chiều mua và 3 triệu đồng chiều bán, nâng giá mua - bán lên 78,5 - 80 triệu đồng mỗi lượng.

Ngưỡng 80 triệu cũng tương đồng với giá bán vàng miếng của các ngân hàng quốc doanh sáng nay. Như vậy, sau 1,5 tháng bất động, vàng miếng được điều chỉnh trong bối cảnh giá thế giới tăng vọt gần đây. Theo quy định, SJC và "Big 4" ngân hàng quốc doanh được bán vàng miếng ra thị trường với biên độ tối đa 1 triệu đồng so với giá mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Kim loại quý sáng nay giao dịch quanh 2.465 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank mỗi lượng ở mức 75,6 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới hôm nay khoảng 4,4 triệu một lượng.

Người dân mua vàng ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, TP HCM, chiều 3/6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay cũng tăng vọt. Mỗi lượng nhẫn trơn 24K tại SJC thêm hơn 600.000 đồng chiều bán ra, lên 77,5 triệu đồng. So với hôm qua, biên độ mua - bán với nhẫn trơn tăng từ 900.000 lên 1,5 triệu đồng. Việc nới biên độ giao dịch thường cho thấy sự thận trọng của các nhà vàng với biến động thị trường.

Tại các doanh nghiệp vàng khác, giá cũng điều chỉnh. Các thương hiệu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 78,5 - 80 triệu đồng, tương tự SJC.

Giá nhẫn tròn trơn tại các nhà vàng này cũng tăng lên mức 77,55 - 77,58 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá mua vào thấp hơn 1,2 - 1,3 triệu đồng.

Trước đó, từ đầu tháng 6, nhà chức trách tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và SJC. Ban đầu, các nhà băng và SJC bán vàng trực tiếp tại các điểm giao dịch. Tuy nhiên, nhu cầu mua của người dân ở mức cao, buộc các đơn vị này chuyển sang bán online (cho phép người mua đặt mua trên website, nhận vàng tại chi nhánh), thay vì trực tiếp tại các điểm bán của họ. Việc này nhằm giảm tải tình trạng tụ tập xếp hàng dài chờ đợi trước các phòng giao dịch, chi nhánh.

Về lý thuyết, mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng miếng và thế giới đã đạt được, sau động thái bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, lượng vàng thực tế cung ra thị trường rất hạn chế. 5 đơn vị được ủy thác bán can thiệp đều giới hạn mua mỗi người chỉ 1-3 lượng. Việc đặt mua trực tuyến cũng không dễ vì "mở kênh đăng ký vài phút là hết lượng bán mỗi ngày". Tại các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... họ gần như cũng ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp "định giá" mặt hàng này.

Minh Sơn