Giá vàng miếng lên gần 144 triệu đồng một lượng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng tại 143,6 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng so với cuối tuần trước và cùng chiều đi lên với giá thế giới.

Sáng 13/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 141,6 - 143,6 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng so với cuối tuần trước. Một số thương hiệu khác như Doji, PNJ hay Bảo Tín Minh Châu cũng mua bán kim loại quý này ở mức giá tương tự.

Ngân hàng Á Châu (ACB) báo giá vàng miếng thương hiệu riêng tại 142,6 - 143,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại nhà băng này là 1 triệu đồng một lượng, thấp hơn mức 2 triệu đồng tại SJC.

Với nhẫn trơn, SJC tăng giá 600.000 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết tại 137,4 - 140,1 triệu đồng mỗi lượng. Doji, PNJ đều bán ra mặt hàng này trên 141 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu báo giá 139,2 - 142,2 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cơ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của thị trường quốc tế. Trong phiên sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), giá quốc tế tăng 33 USD lên 4.050 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý này tương đương 128,7 triệu đồng một lượng, thấp hơn trong nước gần 15 triệu đồng.

Từ 10/10, sau khi cơ chế độc quyền vàng miếng được bãi bỏ, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức cho từng doanh nghiệp và ngân hàng theo quy mô vốn, tình hình xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, tình hình sử dụng nguyên liệu tùy theo mục đích.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Cùng với đó, thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ giảm về 0%. Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc cũng được giảm thuế suất tương tự.

Trọng Hiếu