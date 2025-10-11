Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng

SJC bán ra vàng miếng với giá 142,8 triệu đồng mỗi lượng, tăng 600.000 đồng so với ngày hôm qua.

Sáng 11/10, Công ty Vàng bạc đá quý SJC nâng giá vàng miếng 600.000 đồng so với hôm qua, niêm yết tại 140,8 - 142,8 triệu đồng mỗi lượng. PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng mua bán mặt hàng này ở mức giá tương tự với SJC.

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) báo giá vàng miếng thương hiệu riêng tại 141,8 - 142,8 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1 triệu đồng, trong khi tại SJC là 2 triệu.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng 600.000 đồng so với hôm qua, niêm yết tại 136,8 - 139,5 triệu đồng mỗi lượng. PNJ, Doji có cùng mức giá mua vào vàng nhẫn với SJC nhưng giá bán ra cao hơn 300.000 đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán giá vàng nhẫn ở 138,4 - 141,4 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cơ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của thị trường quốc tế. Chốt phiên 10/10, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên cuối tuần tăng gần 42 USD lên 4.016 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý này tương đương 127,7 triệu đồng một lượng.

Vàng thế giới tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Trung Quốc. Mặt hàng này là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Tuần này, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.059 USD một ounce.

Theo Thông tư 34 vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 10/10, nhà điều hành sẽ cấp hạn mức cho từng doanh nghiệp và ngân hàng theo quy mô vốn, tình hình xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, tình hình sử dụng nguyên liệu tùy theo mục đích.

Bên cạnh những quy định mới về việc sản xuất vàng miếng, từ ngày 10/10, mức thuế suất xuất khẩu với vàng trang sức, kỹ nghệ được giảm từ 1% về 0%. Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc cũng được giảm thuế suất tương tự.

Trọng Hiếu