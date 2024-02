Giá vàng miếng vượt 78 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng tăng hơn 1,5 triệu đồng trong ba ngày qua, lên mức cao nhất một tháng và nới rộng khoảng cách với thế giới.

Sáng nay (1/2), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) yết vàng miếng tại 76 - 78,3 triệu đồng. Giá SJC mua vào tăng 600.000 đồng trong khi chiều bán ra tăng nhẹ 400.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp kim loại quý đi lên, nâng giá vàng miếng lên mức cao nhất một tháng. Chênh lệch giá mua và bán được thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao 2,3 triệu đồng một lượng.

So với mức đỉnh thiết lập vào 26/12/2023, mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào đang thấp hơn 3 triệu đồng, còn chiều bán ra chỉ kém khoảng 2 triệu đồng.

Tại các thương hiệu kinh doanh khác, giá vàng miếng hôm nay cũng vượt 78 triệu đồng. DOJI yết giá tại 75,85 - 78,25 triệu đồng. Còn tại PNJ, giá vàng miếng lên 76,2 - 78,4 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và nữ trang sáng nay tăng với biên độ thấp hơn. Mỗi lượng vàng nhẫn SJC tăng 100.000 đồng lên 63,05 - 64,3 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang tăng 50.000 đồng lên 62,85 - 63,85 triệu đồng.

Giá vàng miếng trong nước tăng nhanh hơn thế giới khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên 17,7 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay biến động quanh vùng 2.040 USD một ounce. Lúc 10h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.045 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 60,6 triệu đồng một lượng.

Giao dịch vàng miếng tại một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong nước, giá USD trên thị trường ngân hàng và tự do tuần nay hạ nhiệt sau một đợt đi lên.Vietcombank sáng nay yết tỷ giá tại 24.215 - 24.585 đồng. Giá USD trên thị trường tự do neo quanh 24.950 - 25.000 đồng, giảm hơn 100 đồng so với tuần trước.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, lý giải tỷ giá nhích nhẹ trong những tuần đầu tiên của năm là theo diễn biến chung với sự lên giá của USD so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới và các đồng tiền tại các thị trường mới nổi, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng.

Giá USD trên thị trường tự do thời gian qua biến động lớn hơn so với các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tại thị trường này là rất nhỏ trong tổng thể hoạt động của thị trường ngoại hối trong nước. Do vậy, các chuyên gia cho rằng những biến động lớn hơn (nếu có) từ thị trường tự do không phải là yếu tố trọng yếu có thể gây áp lực lên sự ổn định của thị trường ngoại hối.

Quỳnh Trang