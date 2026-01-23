Giá vàng miếng vượt 173 triệu đồng

Giá vàng và bạc miếng trong nước sáng nay cùng tăng mạnh, tiếp tục xác lập kỷ lục mới lần lượt hơn 173 triệu và 3,85 triệu đồng.

Sáng 23/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 171,3 - 173,3 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn đầu ngày được các nhà vàng nâng lên mức kỷ lục. Vàng nhẫn 24K tại SJC lên 169,3 - 171,8 triệu một lượng, cao hơn 4 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá nhẫn trơn lên 168,8 - 171,8 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên 170,3 - 173,3 triệu một lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lập kỷ lục 4.960 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng miếng trong nước hiện chênh hơn 15 triệu đồng một lượng so với thế giới (chưa thuế, phí).

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới cũng lên gần 99 USD một ounce. Trong nước, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 3,7 - 3,8 triệu đồng một lượng. Giá bạc miếng, thỏi tại Sacombank - SBJ lên 3,75 - 3,85 triệu đồng.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, mỗi lượng vàng đã tăng khoảng 20 triệu đồng, tương đương 13%. Còn bạc miếng, thỏi tăng hơn 1 triệu đồng tương đương mức tăng 35%.

Giá vàng tăng mạnh song giao dịch thực tế trong nước kém sôi động, do hầu hết thương hiệu lớn rơi vào tình trạng khan hàng. Tại SJC, trụ sở ở TP HCM hiện chỉ bán ra giới hạn vàng nhẫn cho 150 khách mỗi ngày, vàng miếng cũng rất khó để đặt lịch mua trực tuyến. Tại Hà Nội, một số đơn vị tung sản phẩm vàng một phân (1/10 chỉ) để "hút" khách trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Với kênh bạc, hiện hai "ông lớn" Phú Quý và Sacombank - SBJ hiện cũng không có hàng giao ngay, mà phát giấy hẹn nhận hàng sau vài tháng cho khách đặt mua bạc miếng, bạc thỏi.

Mới đây, Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng quốc tế có thể lên mức 5.400 USD một ounce trong năm nay, sau khi kim loại quý nhanh chóng vượt dự báo 4.900 USD trước đó của họ. Dự báo mới được nâng lên dựa trên kỳ vọng lực mua từ nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục trong năm nay, để phòng ngừa rủi ro chính sách toàn cầu.

Quỳnh Trang