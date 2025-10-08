Giá vàng miếng vượt 142 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng lên 142,5 triệu đồng trong bối cảnh giá thế giới liên tiếp lập đỉnh.

Lúc 14h, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm nửa triệu đồng so với đầu buổi sáng, được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại 140,5 - 142,5 triệu một lượng. Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng lên 136,8 - 139,5 triệu đồng, còn tại Bảo Tín Minh Châu chạm 138,2 - 141,2 triệu...

Trước đó mở cửa ngày, SJC niêm yết giá vàng miếng tại 139,9 - 141,9 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên tương ứng.

Mỗi lượng vàng nhẫn trơn buổi sáng được Công ty SJC nâng lên 136,4 - 139,1 triệu; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 137 - 140 triệu đồng một lượng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhẫn trơn có giá 136,2 - 139,2 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước lên kỷ lục mới, vượt 142 triệu, trong bối cảnh kim loại quý thế giới lập đỉnh, vượt mốc 4.030 USD một ounce. 14h theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới neo quanh 4.030 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 128 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện hơn 14 triệu đồng một lượng.

Thị trường khởi sắc khi nhà đầu tư muốn tìm đến vàng như kênh trú ẩn trước biến động kinh tế - chính trị, đồng thời kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất cuối tháng này.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 57 triệu đồng, ghi nhận hiệu suất trên 65%. Vàng nhẫn trơn cũng tăng khoảng 54 triệu so với đầu năm, tương đương mức điều chỉnh 63%.

Nghị định 232 chính thức có hiệu lực từ 10/10, xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền vàng miếng. Cơ quan quản lý cấp phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện để về sản xuất. Các tổ chức muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ.

Trong bối cảnh này, một số ngân hàng cũng rục rịch thông báo về kế hoạch giao dịch vàng miếng.

Ngân hàng Á Châu (ACB) mới đây ra quy định về việc giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Lãnh đạo của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ông Phạm Quang Thắng mới đây cũng cho biết, nhà băng này đang chuẩn bị cho quá trình chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Bên cạnh hệ thống chi nhánh, Techcombank cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối qua nền tảng trực tuyến.

