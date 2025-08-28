Giá vàng miếng vượt 128 triệu đồng

Giá vàng miếng sáng nay tiếp tục đi lên, vượt 128 triệu đồng mỗi lượng, vênh gần 20 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 28/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 126,7 - 128,2 triệu đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán được thu hẹp về 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Vàng nhẫn trơn cũng tăng nhẹ. SJC niêm yết loại này tại 120,1 - 122,6 triệu đồng, tăng 200.000 đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo ở mức 120,1 - 123 triệu đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn tại 120,2 - 123,2 triệu đồng.

Đà tăng của giá vàng trong nước mạnh hơn so với thế giới khiến chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục neo cao. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay neo quanh 3.385 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, tương đương 108,3 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, giá vàng miếng vênh gần 20 triệu đồng so với thế giới, còn mức chênh của nhẫn trơn gần 15 triệu đồng một lượng.

Giá bạc trong nước hiện cũng neo sát vùng đỉnh. Mỗi lượng bạc miếng được Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết 1,485 - 1,53 triệu đồng. Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat neo giá bạc quanh 1,47 - 1,51 triệu một lượng.

Theo Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Cơ quan quản lý sẽ cấp phép việc sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện về vốn và một số yêu cầu khác. Chính sách này được giới chuyên gia kỳ vọng giúp giá vàng miếng trong nước thời gian tới về sát so với thế giới.

Quỳnh Trang