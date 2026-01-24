Giá vàng miếng trong nước vượt 174 triệu đồng một lượng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng quanh 174,3 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay

Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 172,3 - 174,3 triệu đồng một lượng, tăng 2,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Kim loại quý này tiếp tục thiết lập mức giá kỷ lục mới.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Tính từ đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 14%.

Với nhẫn trơn, SJC nâng giá hôm nay thêm 2,2 triệu đồng, lên 170,5 - 173 triệu đồng một lượng. DOJI giao dịch mặt hàng này quanh 170 - 173 triệu đồng, còn nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua bán ở 169,2 - 172,2 triệu.

Vàng trong nước đi lên theo giá quốc tế. Chốt phiên 23/1, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 46 USD lên 4.983 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 158,5 triệu đồng một lượng, chênh gần 16 triệu so với trong nước.

Từ đầu năm, căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu quanh vấn đề đảo Greenland, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn về thuế nhập khẩu đã khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng vọt. Lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu giảm phụ thuộc vào USD cũng củng cố đà tăng của kim loại quý này.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng lập kỷ lục giá mới trong ngày hôm nay, theo đà đi lên trên thế giới. Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 3,88 - 4,00 triệu đồng một lượng, tăng 4,2% so với hôm qua. Sacombank - SBJ đang giao dịch quanh 3,74 - 3,83 triệu đồng.

Bạc thế giới chốt phiên 23/1 ở hơn 100 USD một ounce. Ông Philip Newman, Giám đốc Metals Focus, nhận định giá kim loại quý này đang hưởng lợi từ các yếu tố tương tự hỗ trợ cho vàng.

Trọng Hiếu