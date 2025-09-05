Giá vàng miếng trong nước vượt 134 triệu đồng

SJC bán ra vàng miếng với giá 134,4 triệu đồng, là phiên thứ 11 đi lên và cao hơn gần 21 triệu so với thế giới.

Sáng 5/9, các thương hiệu tiếp tục tăng giá vàng miếng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mua bán kim loại quý tại 132,9 - 134,4 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng so với ngày hôm qua, cao nhất từ trước đến nay.

VietinBank, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và PNJ niêm yết mặt hàng này ở mức giá tương tự SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán duy trì 1,5 triệu đồng một lượng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng giá thêm 500.000 đồng so với hôm qua, niêm yết tại 126,7 - 129,2 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng. DOJI mua bán mặt hàng này tại 126,5 - 129,9 triệu đồng.

Vàng trong nước tiếp tục diễn biến cùng chiều với giá thế giới. Trong phiên sáng nay, giá quốc tế giao ngay tăng hơn 6 USD, đạt 3.551 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank là 113,5 triệu đồng một lượng. Với mức này, vàng trong nước cao hơn thế giới 20,9 triệu đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng phòng Chiến lược vàng tại State Street Investment Management, cho biết kim loại quý có thể tiếp tục tăng, đạt 4.000 USD một ounce trong năm sau.

Doshi cho biết thị trường đang xuất hiện sự dịch chuyển khi nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, vốn chiếm ưu thế suốt thời gian qua, dần nhường chỗ cho dòng vốn của nhà đầu tư. Ông nhận định tình trạng kinh tế bất ổn cùng nguy cơ lạm phát gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu với các tài sản thay thế có tính thanh khoản cao như vàng.

Xu hướng này sẽ sớm phản ánh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với vàng. "Năm nay là thời điểm của các ETF vàng. Dòng tiền tài chính đang bắt kịp với môi trường vàng vật chất vốn đã rất sôi động trong nhiều năm qua", ông Doshi bình luận.

