Giá vàng miếng trong nước gần 127 triệu đồng một lượng

Vàng miếng được các thương hiệu bán ra với giá 126,6 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 19 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 23/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng so với hôm qua, niêm yết tại 125,6 - 126,6 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng các ngân hàng quốc doanh cũng nâng giá bán kim loại quý này tương tự SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1 triệu đồng.

Với vàng nhẫn trơn, SJC tăng giá thêm 1 triệu đồng một lượng so với hôm qua, niêm yết tại 118,5 - 121 triệu đồng, cũng cao nhất trong lịch sử. PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng bán mặt hàng này thấp hơn SJC.

Bảo Tín Minh Châu báo loại vàng này ở 117,6 - 120,6 triệu đồng. Còn PNJ đặt giá mua vào và bán ra thấp hơn SJC lần lượt 500.000 đồng và 100.000 đồng. Trong khi đó, DOJI mua bán vàng nhẫn cao hơn 3 thương hiệu kể trên, niêm yết tại 118,5 - 121,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 22/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 33 USD lên 3.370 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá kim loại quý này tương đương 107,7 triệu đồng mỗi lượng, thấp gần 19 triệu đồng so với trong nước.

Thị trường vàng khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tại hội nghị thường niên của cơ quan này ở Jackson Hole ngày 22/8, ông Powell nói rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro có thể khiến Fed thay đổi lập trường chính sách. Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ làm điều này. Chủ tịch này thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn còn.

"Powell khiến thị trường ngạc nhiên, khi để ngỏ khả năng giảm lãi suất tháng 9. Việc này khiến hàng loạt tài sản tăng giá, kể cả vàng", Tai Wong - nhà giao dịch kim loại quý độc lập nhận định.

Trọng Hiếu