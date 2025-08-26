Giá vàng miếng tăng tiếp lên gần 128 triệu đồng

Vàng miếng trong nước tăng nhanh hơn thế giới, tiến sát 128 triệu đồng, chênh lệch 20 triệu đồng so với thế giới.

Ngày 26/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 126,1 - 127,7 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Vàng nhẫn trơn sáng nay cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay. SJC nâng giá mua bán nhẫn trơn lên 119,6 - 122,1 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá nhẫn trơn lên 119,6 - 122,6 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên 119,6 - 122,6 triệu đồng.

Vàng trong nước tăng mạnh hơn thế giới, khiến chênh lệch giữa hai thị trường lên cao. Trong 24 giờ qua, giá vàng giao ngay có lúc tăng 30 USD, hiện giao dịch quanh vùng 3.369 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,5 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, mỗi lượng vàng miếng trong nước hiện cao hơn thế giới 20 triệu đồng, còn mức chênh của vàng nhẫn dao động quanh 15 triệu đồng.

Theo chuyên gia trong ngành, giá vàng trong nước lên cao gần đây chủ yếu do lực bán ra thấp, trong khi nhu cầu vẫn duy trì. So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn gần 43 triệu đồng, tương đương mức tăng 50%. Trong khi đó, mức tăng của nhẫn trơn là hơn 43%.

Giá bạc trong nước hiện cũng neo quanh vùng đỉnh, tăng hơn 2,5% trong một tuần qua. Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 1,48 - 1,53 triệu đồng một lượng. Giá bạc miếng tại Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat neo quanh 1,47 - 1,5 triệu đồng.

Quỳnh Trang