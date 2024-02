Giá vàng miếng lên 79 triệu đồng

Sau khi giá vàng thế giới lấy lại mốc 2.000 USD, vàng miếng và nữ trang trong nước cũng đảo chiều tăng vài trăm nghìn đồng một lượng.

Sáng 16/2, tức mùng 7 tháng Giêng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng chiều mua lên 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, lên 77 triệu đồng một lượng. Trong khi đó giá vàng SJC bán ra tăng thấp hơn, khoảng 200.000 đồng một lượng lên 79 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC được thu hẹp về 2 triệu đồng một lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá bán vàng miếng vẫn dưới 79 triệu đồng. DOJI tăng cả hai chiều 200.000 đồng lên 76,65 - 78,95 triệu đồng. Còn PNJ nâng chiều mua vào 450.000 đồng lên 76,5, chiều bán ra điều chỉnh 750.000 đồng lên 78,75 triệu đồng.

Vàng nhẫn và trang sức sáng nay cũng tăng 200.000 đồng mỗi lượng và quay trở lại vùng cao nhất lịch sử. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào hơn 64,9 triệu đồng, bán ra 66 triệu đồng một lượng còn vàng trang sức thấp hơn khoảng 450.000 đồng mỗi lượng. Vàng nữ trang tại Mi Hồng sáng nay tăng 100.000 đồng lên 62,5 - 63,5 triệu đồng.

Còn tại các thương hiệu lớn như SJC, giá nhẫn tròn tăng 200.000 đồng mỗi lượng lên 63,4 - 64,6 triệu đồng. DOJI yết giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 64,4 - 65,45 triệu đồng. So với nhẫn tròn, vàng nữ trang thấp hơn khoảng 200-400.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng đồng thuận với diễn biến thế giới song khoảng cách giữa hai thị trường đã nới rộng lên gần 19,5 triệu đồng một lượng.

Sau khi lao dốc, giá vàng thế giới giao ngay trong 24 giờ qua có xu hướng đi lên và giao dịch trên mốc 2.000 USD một ounce. Mỗi ounce vàng đã tăng khoảng 14 USD lên 2.004 USD, tương đương 59,53 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.

Cận ngày vía Thần Tài, khảo sát tại một số tiệm vàng có tiếng trên quận 5 và quận 1 (TP HCM) cho thấy lượng khách giao dịch đông đúc hơn so với ngày thường.

Chủ tiệm vàng Kim Mai trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết lượng khách những ngày đầu năm nhộn nhịp hẳn so với trước Tết tuy nhiên vẫn vắng hơn so với cùng kỳ mọi năm. Dự kiến vài ngày tới, lượng khách sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chủ tiệm này cho biết mọi người thường đến mua một vài chỉ vàng cầu may đầu năm chứ không giao dịch số lượng lớn.

Quỳnh Trang