Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá bán ra vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng, chênh lệch chiều mua và bán duy trì 2 triệu một lượng.

Sáng 19/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 148,7 - 150,7 triệu đồng một lượng, tăng 1,4 triệu so với hôm qua. Doji, PNJ cũng báo giá kim loại quý này tương tự SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra mặt hàng này ngang với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 500.000 đồng, quanh 149,2 - 150,7 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC nâng giá mỗi lượng 600.000 đồng, lên 145,9 - 148,4 triệu đồng. PNJ, Doji niêm yết vàng nhẫn ở 146 - 149 triệu. Vàng Rồng Thăng long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, tại 148 - 151 triệu một lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, vàng thế giới giao ngay tăng gần 22 USD, lên 4.066 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới tương đương hơn 129,4 triệu đồng, chênh 21 triệu đồng so với trong nước.

Bạc miếng, bạc thỏi không có biến động. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 1,94 - 2,00 triệu đồng một lượng. Còn Công ty Sacombank-SBJ niêm yết bạc miếng ở 1,94 - 1,99 triệu.

Sau chuỗi ngày tăng, tỷ giá VND/USD sáng nay "đứng im". Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.138 - 26.388 đồng, không thay đổi với hôm qua. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.186 - 26.388 đồng.

Trọng Hiếu