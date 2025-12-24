Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng

Vàng miếng và bạc thỏi trong nước đồng loạt đi lên theo đà tăng thế giới, trong đó vàng tăng khoảng 800.000 đồng so với hôm qua.

Sáng 24/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 157,8 - 159,8 triệu đồng. Các thương hiệu khác cũng nâng giá loại vàng này lên tương ứng.

Có cùng mức tăng với vàng miếng, nhẫn trơn tại SJC lên quanh 153,4 - 156,4 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch tại 154 - 157 triệu.

Một số thương hiệu khác giá bán ra nhẫn trơn ngang với vàng miếng, gần 160 triệu một lượng. Tại Mi Hồng, nhẫn trơn 24K giao dịch tại 158,3 - 159,8 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu là 155,5 - 158,5 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.500 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, chênh lệch vàng thế giới và trong nước hiện được thu hẹp về khoảng 16,5 triệu đồng một lượng.

Động lực tăng giá của các loại kim loại quý đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ kim loại quý, nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) dự báo thị trường năm tới tiếp tục chịu tác động từ những bất định địa kinh tế kéo dài. Giá vàng hiện phản ánh khá sát các kỳ vọng đồng thuận của kinh tế vĩ mô và có thể dao động trong biên độ hẹp nếu các điều kiện hiện tại không thay đổi. Năm 2026, dự báo giá vàng còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tiếp tục lập kỷ lục theo đà tăng thế giới. So với đầu năm, giá bạc miếng ghi nhận mức tăng hơn 145%, cao hơn hiệu suất 85% của giá vàng.

Bảo Tín Minh Châu vừa gia nhập vào mảng kinh doanh này. Mỗi lượng bạc miếng được doanh nghiệp niêm yết 2,73 - 2,8 triệu. Tương tự, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý báo giá bạc tại 2,7 - 2,8 triệu; còn Sacombank - SBJ quanh 2,7 - 2,78 triệu đồng.

So với vàng, bạc được giới đầu tư chú ý nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Đồng thời, tỷ lệ quy đổi vàng - bạc neo ở mức cao nếu so với một số chu kỳ trước, tức là bạc vẫn đang rẻ so với vàng.

Quỳnh Trang