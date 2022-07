Giá vàng miếng SJC quay đầu tăng

Sau khi giảm mạnh tới 5 triệu đồng một lượng, giá vàng SJC tới chiều nay đã đảo chiều tăng 2 triệu lên hơn 66 triệu đồng.

Sau hai ngày biến động mạnh và liên tục điều chỉnh giá, giá vàng miếng SJC hôm nay (20/7) có phần lặng sóng hơn.

Đến đầu giờ chiều, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng lên 64,4 – 66,2 triệu đồng, tăng thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán giảm nhẹ từ mức 2 triệu đồng xuống 1,8 triệu một lượng.

Giá vàng miếng SJC đã có dấu hiệu đảo chiều tăng nhẹ từ cuối ngày 19/7 khi SJC tăng 1,3 triệu chiều mua vào và 800.000 đồng chiều bán ra lên 63,3 - 65,3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh chưa từng có trong hai ngày trước khiến lượng giao dịch ghi nhận tại SJC tăng 10-15% hơn so với thường ngày. Giá vàng miếng SJC biến động mạnh được một số chuyên gia dự đoán do lực bán ra từ các "tay to" trên thị trường như phía ngân hàng thương mại hoặc đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, các điểm kinh doanh vàng miếng trên thị trường đều ghi nhận lượng khách lẻ giao dịch khá èo uột và kém sôi động.

Bên cạnh vàng miếng độc quyền thương hiệu quốc gia SJC, thị trường lưu hành các loại vàng khác gọi chung là vàng trang sức mỹ nghệ. Vàng trang sức mỹ nghệ như vàng nhẫn 99,99; vàng nữ trang 99,99%... được đông đảo người dân quan tâm hơn so với vàng miếng, cũng có mức giá rẻ và biến động ít hơn.

Mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 đang được SJC mua bán ở mức 51,8 – 52,7 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với mức đỉnh.

Quỳnh Trang