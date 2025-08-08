Giá vàng miếng neo quanh 124 triệu đồng một lượng

Vàng miếng hiện giao dịch ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay, quanh 124 triệu đồng mỗi lượng và vẫn đắt hơn thế giới 16 triệu đồng.

Sáng 8/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 122,6 - 124 triệu đồng mỗi lượng, tăng 200.000 đồng so với cuối chiều qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương tự SJC. Chênh lệch giá mua và bán hiện chỉ 1,4 triệu mỗi lượng.

So với vùng giá lịch sử thiết lập hồi tháng 4, hiện vàng miếng được nhà vàng mua vào cao hơn 600.000 đồng một lượng, còn giá bán tương đương. Chiều hôm qua, giá vàng miếng cũng có thời điểm vượt 124 triệu đồng song không giữ được lâu.

Với nhẫn trơn, SJC mua bán mặt hàng này tại 116,8 - 119,3 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 117,5 - 120 triệu đồng một lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn mua bán quanh 117,8 - 120,8 triệu đồng.

Trên thực tế, trong 3-4 tháng trở lại đây, giá vàng biến động với biên độ thấp so với giai đoạn trước đây, nhìn chung trong xu hướng đi ngang. Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng vàng miếng cao hơn 45% còn vàng nhẫn ghi nhận hiệu suất 40%.

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng sáng nay theo giờ Hà Nội giao dịch tại 3.385 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,7 triệu mỗi lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo quanh 16 triệu đồng một lượng.

Giá bạc miếng trong nước cũng hồi phục trong một tuần gần đây, ghi nhận mức tăng gần 5%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,458 - 1,5 triệu đồng mỗi lượng bạc miếng. Tại Công ty cổ phần Ancarat Việt Nam, loại bạc miếng 1 lượng mua bán tại 1,448 - 1,483 triệu đồng. Còn Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) niêm yết giá bạc miếng lên 1,472 - 1,507 triệu đồng.

Quỳnh Trang