Gần 160 triệu đồng một lượng vàng miếng

Các thương hiệu bán ra mỗi lượng vàng miếng ở 159,8 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua.

Sáng 10/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 157,8 - 159,8 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, trong hai ngày qua, giá mặt hàng này đã tăng 2,6 triệu đồng, quay lại mức đỉnh lịch sử.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng, lên 154,3 - 156,8 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji giao dịch mặt hàng này quanh 155 - 158 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn ở 156,8 - 159,8 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước tăng theo giá quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/1, mỗi ounce vàng trên thị trường quốc tế tăng 31,6 USD, lên 4.508 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 143,4 triệu đồng một lượng, chênh hơn 16 triệu so với trong nước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước hôm nay cũng tăng 1,5%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,00 - 3,09 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank - SBJ giao dịch quanh 3,04 - 3,12 triệu.

Trọng Hiếu