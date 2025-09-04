Giá vàng miếng lên sát 134 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng sáng nay tăng thêm nửa triệu đồng so với hôm qua, lên gần 134 triệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 132,4 - 133,9 triệu đồng, tăng 500.000 đồng một lượng so với hôm qua. Các thương hiệu khác niêm yết kim loại quý ở mức tương tự.

Mỗi lượng vàng nhẫn cũng tăng hơn 1 triệu, lên gần 129 triệu đồng. SJC niêm yết ở 126,2 - 128,7 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua bán nhẫn trơn tại 126,9 - 129,9 triệu đồng. Còn tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá nhẫn trơn quanh 125,8 - 128,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đi lên theo diễn biến thế giới. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng có lúc lên sát 3.580 USD, cao nhất từ trước đến nay, do nhu cầu trú ẩn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 9.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá quốc tế tương đương 113,3 triệu đồng một lượng, cao hơn 20,5 triệu so với vàng miếng trong nước.

Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Nói với Bloomberg, chiến lược gia Joni Teves của UBS nhận định nhà đầu tư tăng tỷ trọng vàng, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuẩn bị giảm lãi suất, qua đó đẩy giá đi lên.

"Kịch bản cơ bản của chúng tôi là vàng tiếp tục lập đỉnh mới trong những quý tới. Môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế kém tích cực cùng rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao củng cố vai trò đa dạng hóa danh mục của vàng", ông nói.

Giá bạc trong nước cũng tiếp tục neo ở vùng đỉnh. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết gần 1,58 - 1,63 triệu đồng một lượng. Bạc miếng tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat lên 1,565 - 1,6 triệu một lượng.

Quỳnh Trang