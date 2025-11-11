Giá vàng miếng lên cao nhất hai tuần

Mỗi lượng vàng sáng nay tăng khoảng 2 triệu đồng lên 152 triệu, vùng giá cao nhất hai tuần qua.

Sáng 11/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 150 - 152 triệu đồng, cao hơn 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. So với vùng đỉnh 154,6 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 147,3 - 149,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn tại 149,3 - 152,3 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá nhẫn trơn lên 148,5 - 151,5 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC (TP HCM) vào tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước đi lên trong vài ngày qua theo diễn biến thế giới. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 30 USD trong 24 giờ qua, lên 4.143 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo ở mức cao, trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng 3,7% từ cuối ngày hôm qua lên vùng 2 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,946 - 2 triệu đồng một lượng bạc miếng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 1,932 - 1,98 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, các ngân hàng sáng nay nâng nhẹ giá USD lên vùng 26.373 đồng một USD. Vietcombank mua bán USD tại 26.083 - 26.373 đồng, BIDV niêm yết tỷ giá 26.120 - 26.373 đồng một USD. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường chợ đen sáng nay mua bán đôla quanh 27.580 - 27.650 đồng một USD, giảm nhẹ so với hôm qua.

Quỳnh Trang