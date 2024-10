Giá vàng miếng lên cao nhất 4 tháng

Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay tăng một triệu đồng lên 86 triệu, cao nhất 4 tháng qua, trong khi nhẫn trơn cũng lập kỷ lục 84 triệu đồng.

Sáng 16/10, các thương hiệu kinh doanh vàng miếng đồng loạt điều chỉnh giá bán ra thị trường lên 86 triệu đồng, sau khi Ngân hàng Nhà nước thay đổi giá bán can thiệp. Chiều mua vào tại các thương hiệu như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI... cũng tăng một triệu đồng lên 84 triệu mỗi lượng.

Người dân mua vàng SJC tại tiệm vàng ở quận Bình Thạnh. Ành: Quỳnh Trần

Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng trong 4 tháng qua, kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách "định giá" vàng miếng (dẫu vậy vẫn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 6,4 triệu đồng).

So với đầu tháng 6, mỗi lượng vàng miếng hiện tăng khoảng 6 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 7,5%, thấp hơn so với đà tăng trên 11% của nhẫn trơn. Đồng thời, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC cũng neo quanh 2 triệu đồng một lượng, cao hơn nhiều so với nhẫn trơn.

Sáng nay, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cũng tăng vài trăm nghìn một lượng so với hôm qua và xác lập kỷ lục mới, có nơi lên 84 triệu đồng.

Tại SJC, nhẫn trơn lên 82,4 - 83,7 triệu đồng, tăng 400.000 đồng một lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 83,2 - 84,1 triệu. PNJ lên 83 - 84 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ra giữa các thương hiệu hiện là 1-1,5 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh 2.667 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 80,8 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 3-5 triệu đồng một lượng.

Thời gian qua, giao dịch vàng thực tế không đáng kể, do việc mua vào vàng miếng và nhẫn trơn đều bị giới hạn số lượng. Đăng ký mua vàng miếng tại 5 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước uỷ thác không dễ, mất thời gian, số lượng tối đa chỉ 1-2 lượng. Nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn cũng thường xuyên trong tình trạng khan hàng.

Quỳnh Trang