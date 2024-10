Giá vàng miếng tăng hai triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay tăng 2 triệu đồng, lên 88 triệu đồng trong khi đà tăng nhẫn trơn chững lại.

Sáng 21/10, sau khi Ngân hàng Nhà nước thay đổi giá bán can thiệp, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh biểu giá niêm yết vàng miếng. Chiều bán ra thị trường tăng 2 triệu một lượng, lên 88 triệu đồng. Chiều mua vào cũng tăng tương ứng, lên 86 triệu đồng một lượng.

Trước chính sách định giá của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng miếng thường "quan sát" và biến động chậm pha hơn so với diễn biến quốc tế. So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng hiện tăng khoảng 14 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 19%. Hiện, giá vàng miếng vẫn kém so với mức đỉnh 92 triệu đồng một lượng, thiết lập trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp vàng miếng ra thị trường.

Sáng nay, đà tăng của giá vàng nhẫn trơn chững lại sau một tuần liên tục lập đỉnh. Các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với cuối tuần. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Mi Hồng, giá nhẫn trơn vẫn tăng vài trăm nghìn một lượng. SJC niêm yết giá mua bán nhẫn trơn tại 84,4 - 85,7 triệu, Mi Hồng tăng giá nhẫn trơn lên 85,3 - 86 triệu đồng.

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn biến theo kim loại quý trên thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng tăng mạnh hơn 80 USD trong tuần qua, liên tiếp lập kỷ lục. Mở cửa phiên đầu tuần nay, giá vàng thế giới lên gần 2.730 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 83,4 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện dao động 2-4,5 triệu đồng một lượng.

Ngân hàng bán vàng ở Hà Nội, ngày 3/6. Ảnh: Giang Huy

Giao dịch thực tế của vàng miếng và nhẫn trơn trong nước hiện nay khá ảm đạm, chủ yếu do nguồn cung khan hiếm. Người dân phản ánh thủ tục mua vàng miếng tại 5 đơn vị Ngân hàng Nhà nước uỷ thác khó khăn hơn nhiều so với trước đây, số lượng mua hạn chế chỉ 1-2 lượng. Nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Theo dự báo của các ngân hàng hàng đầu thế giới, kim loại quý có thể lên 3.000 USD một ounce vào năm sau, tương đương với biên độ tăng khoảng 10-12%. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ tỷ trọng nhỏ danh mục vào kênh trú ẩn này, đặc biệt trong bối cảnh kim loại quý đã tăng mạnh thời gian qua.

Quỳnh Trang