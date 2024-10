Giá vàng miếng lên 85 triệu đồng

Sau một tuần đi ngang, mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay tăng thêm 1 triệu đồng lên vùng 85 triệu.

Động thái điều chỉnh này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước sáng 8/10 thay đổi giá bán can thiệp. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá thu mua từ người dân tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 83 triệu đồng, còn mua vào là 85 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ cũng điều chỉnh mức tương tự.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn đi ngang đầu ngày. Nhẫn trơn được các thương hiệu như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu... mua vào với giá dao động 82 triệu đồng đến 82,75 triệu đồng một lượng. Chiều bán ra từ 83 triệu đến 83,6 triệu đồng.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng ghi nhận hiệu suất sinh lời gần 15%, kém hơn so với mức tăng 30% của vàng nhẫn, sau chính sách định giá can thiệp vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện giao dịch vàng miếng SJC bị hạn chế so với trước đây khi 5 đơn vị được uỷ thác bán ra với số lượng giới hạn và yêu cầu đăng ký trực tuyến. Các thương hiệu được kinh doanh vàng miếng còn lại cũng gần như ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp "định giá" vàng miếng, do không có nguồn.

Từ đầu tháng đến nay, kim loại quý trên thị trường quốc tế có thời điểm biến động mạnh, song chưa cho thấy xu hướng rõ ràng. Hiện mỗi ounce vàng neo quanh 2.647 USD, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 79,9 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn từ 3 đến 5 triệu đồng so với thế giới.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND đi lên trong tuần qua. Mỗi USD giao dịch tại ngân hàng tăng hơn 300 đồng, tương đương mức 1,2%. Vietcombank sáng nay niêm yết tỷ giá tại 24.635 - 25.050 đồng. Trên thị trường chợ đen, giá USD tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch quanh 25.150 - 25.250 đồng.

Quỳnh Trang