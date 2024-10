Giá vàng miếng lên 84 triệu đồng

Sau hơn một tuần bất động, giá vàng miếng sáng nay tăng 500.000 đồng mỗi lượng dù thế giới đảo chiều giảm.

Ngày 1/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 82 - 84 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Tại 4 ngân hàng quốc doanh, giá bán vàng miếng ra thị trường cũng lên 84 triệu đồng, sau khi Ngân hàng Nhà nước thay đổi giá bán can thiệp.

Ngược chiều với nhịp điều chỉnh của vàng miếng, sáng nay vàng nhẫn trơn giảm nhẹ. Mỗi lượng vàng nhẫn tại SJC giảm 100.000 đồng cả hai chiều xuống 81,4 - 82,9 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Bảo Tín Minh Châu công bố giá mua bán nhẫn trơn là 82 - 82,9 triệu đồng một lượng.

Sau khi xác lập kỷ lục 2.685 USD một ounce, kim loại quý trên thị trường quốc tế trong nhịp điều chỉnh vài ngày gần đây. Hiện, giá vàng thế giới giảm về 2.636 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 78,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện quanh 5,4 triệu đồng.

Trước đó dù giá vàng thế giới liên tục đi lên và xác lập kỷ lục mới, giá vàng miếng SJC vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán can thiệp trong một tuần qua. Nhìn chung, vàng miếng thường được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chậm nhịp hơn so với diễn biến trên thị trường quốc tế. Giao dịch thực tế trên thị trường cũng khá trầm lắng, do việc đặt mua trực tuyến với số lượng hạn chế.

Quỳnh Trang