Giá vàng miếng lên 187 triệu đồng

Mỗi lượng vàng tăng 1 triệu đồng lên hơn 187 triệu, cao nhất một tuần qua, đồng thời chênh lệch với thế giới trên 22 triệu đồng.

9h ngày 11/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng 184,2 - 187,2 triệu đồng một lượng, tăng hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC tăng hơn 1 triệu lên 183,9 - 186,9 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nâng giá vàng nhẫn lên 184,2 - 187,2 triệu đồng. Tại Mi Hồng, nhẫn trơn được mua bán 185 - 187 triệu mỗi lượng.

Mỗi ounce vàng quốc tế giao ngay giao dịch quanh vùng 5.203 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 165 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giá trong nước và thế giới hiện cao hơn 22 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng bán ra trong ngày vía Thần Tài 2026 tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Giá bạc trong nước cũng tăng nhẹ, được các thương hiệu lớn mua bán quanh vùng 3,2 - 3,4 triệu đồng một lượng, tương đương gần 88 - 90,7 triệu một kg.

Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), trong giai đoạn ngắn, kim loại quý thường khó dự đoán và biên độ dao động kéo giãn, xác suất tăng giá giảm xuống chỉ khoảng 57%.

Tuy nhiên, WGC cho rằng sự phục hồi của USD, được thúc đẩy bởi xung đột Trung Đông, có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Nếu xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh quay trở lại, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Giá vàng biến động song giao dịch thực tế trong nước bị hạn chế khi các thương hiệu lớn cung vàng miếng, nhẫn trơn nhỏ giọt, nhiều đơn vị ngừng bán. Với bạc miếng đầu tư, các đơn vị lớn hiện nhận đơn và hẹn giao hàng sau vài tháng.

Quỳnh Trang