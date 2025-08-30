Giá vàng miếng lập kỷ lục mới, vượt 130 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp đà đi lên, sáng nay tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch tới 20,5 triệu so với thế giới.

Sáng 30/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 129,1 - 130,6 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng chiều thu mua từ người dân niêm yết 128,6 triệu đồng, chiều bán ra tương đương các thương hiệu khác 130,6 triệu.

Nhẫn trơn sáng nay cũng được các thương hiệu nâng lên mức kỷ lục mới. SJC niêm yết giá vàng nhẫn 122,5 - 125 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng cả hai chiều. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán vàng nhẫn tại 122,5 - 125,5 triệu một lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu, giá mua bán nhẫn trơn lên xấp xỉ 122,5 - 125,4 triệu mỗi lượng.

Giá vàng miếng và nhẫn trơn trong nước đi lên liên tiếp trong 10 ngày qua, ghi nhận mức tăng nhanh hơn so với thế giới. Tổng cộng, mỗi lượng vàng miếng và nhẫn tăng gần 6 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 4,5% trong hơn một tuần.

Kim loại quý trên thị trường quốc tế cũng tăng hơn 30 USD trong ngày và giao dịch sát vùng đỉnh. 10h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay neo quanh 3.446 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 110,1 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới sáng nay lên cao 20,5 triệu mỗi lượng.

Trong nước, bạc miếng sáng nay cũng leo lên mức kỷ lục mới. Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá bạc 1,52 - 1,568 triệu đồng, tăng 2,5% trong vòng một tuần qua. Tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng lên gần 1,51 - 1,55 triệu đồng mỗi lượng.

Quỳnh Trang