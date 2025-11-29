Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng sáng nay tăng 700.000 đồng, lập đỉnh mới gần 155 triệu, cùng lúc giá bạc miếng cũng lập kỷ lục sát 2,2 triệu một lượng.

Sáng 29/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 152,9 - 154,9 triệu đồng, tăng 700.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng tại 153,4 - 154,9 triệu mỗi lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng trong nước từ trước đến nay.

Vàng nhẫn trơn tại SJC tăng với biên độ mạnh hơn. Mỗi lượng nhẫn trơn tại SJC tăng 1,2 triệu đồng lên 150,6 - 153,1 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết nhẫn trơn tại 151 - 154 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nâng giá nhẫn trơn lên 150,9 - 153,9 triệu đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn tại 151,3 - 154,3 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng tăng mạnh, lên cao nhất hai tuần, song vẫn còn kém đỉnh cũ hơn 100 USD mỗi ounce. Thị trường đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng tới.

Chốt phiên cuối tuần, giá kim loại quý đứng ở mức 4.218 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 134,8 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện lên 20,7 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước sáng nay cũng lập đỉnh mới. Giá bạc tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý tăng gần 6% từ cuối ngày hôm qua, lên gần 2,13 - 2,2 triệu đồng một lượng. Công ty Sacombank-SBJ nâng giá bạc miếng lên 2 - 2,06 triệu đồng một lượng.

Quỳnh Trang